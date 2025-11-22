Weekly Beasts

Dopo la fotografia di uno scoiattolo albino pubblicata un paio di mesi fa, questa settimana è la volta di una tartaruga Arrau albina: si trova in mezzo a tante altre tartarughe Arrau in una riserva naturale brasiliana e si fa notare per il guscio bianco e la testa e le zampe rosa. Tra gli altri animali ci sono uno svasso collorosso che esce dall’acqua, un tapiro malese, dromedari a una gara di corsa in una comunità beduina del Sinai e un cucciolo di foca grigia sulla spiaggia di Donna Nook, sul mare del Nord, che sonnecchia in mezzo al fango.