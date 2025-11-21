In Vietnam sono morte 41 persone a causa di forti piogge

Nell’ultima settimana in Vietnam ci sono state piogge eccezionalmente intense, che hanno causato la morte di 41 persone nella parte centrale del paese, vicino alle città di Hoi An e Nha Trang. Altre nove sono ancora disperse, e decine di migliaia di persone sono state evacuate verso zone non interessate dal maltempo. Il livello dell’acqua in alcuni punti si è alzato di diversi metri e gli allagamenti hanno parzialmente sommerso 52mila case, e mezzo milione di case e negozi sono senza elettricità.

Le piogge hanno danneggiato anche le piantagioni di caffè locali, il cui raccolto era già stato messo a rischio da tempeste precedenti, e ci sono state frane sulle strade. Le piogge potrebbero continuare fino a domenica.