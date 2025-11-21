Pras Michel, ex cantante dei Fugees, è stato condannato a 14 anni di carcere per donazioni illegali alla campagna di Obama del 2012

Giovedì un tribunale federale di Washington D.C. ha condannato a 14 anni di carcere il rapper Pras Michel per aver versato illegalmente milioni di dollari provenienti da finanziatori stranieri al comitato elettorale di Barack Obama per le elezioni presidenziali del 2012. Pras Michel – nome d’arte di Prakazrel Samuel Michel – ha 52 anni ed è noto soprattutto per essere stato uno membro dei Fugees, uno dei gruppi hip-hop più famosi degli anni Novanta, insieme a Lauryn Hill e Wyclef Jean. Il suo avvocato ha detto che farà appello.

Pras Michel era stato dichiarato colpevole nel 2023 di 10 capi di accusa tra cui riciclaggio di denaro, associazione a delinquere e spionaggio a favore di un paese straniero, ma la pena è stata comunicata solo giovedì. Secondo le accuse Michel aveva accettato 120 milioni di dollari dal finanziere malese Jho Low per influenzare in vario modo la politica statunitense in favore di quest’ultimo. Il rapper avrebbe poi donato parte di quel denaro alla campagna di Obama attraverso alcuni prestanome. Negli Stati Uniti le donazioni elettorali da parte di cittadini o aziende straniere non sono permesse, per evitare influenze estere nei risultati delle elezioni. I procuratori avevano chiesto per lui l’ergastolo.