La notizia più presente sulle prime pagine è la morte delle gemelle Kessler, cantanti e ballerine tedesche famosissime nella televisione italiana, che avevano 89 anni e hanno scelto di morire insieme con una forma di suicidio assistito. Si parla poi molto del sostegno italiano all’Ucraina, di cui si è discusso ieri in una riunione del Consiglio supremo di difesa presieduta dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e delle forti piogge in Friuli Venezia Giulia che hanno causato due morti. Le notizie sportive girano ancora molto intorno a Jannik Sinner (che domenica ha vinto le ATP Finals di tennis) e a un certo pessimismo sulla Nazionale italiana di calcio.