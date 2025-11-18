Molti siti in tutto il mondo hanno avuto problemi di connessione

Caricamento player

Nel pomeriggio di martedì molti siti internet in tutto il mondo hanno avuto problemi di connessione, non hanno funzionato correttamente o non sono stati accessibili a causa di un problema tecnico di Cloudflare, una piattaforma che offre molte tecnologie fondamentali per il buon funzionamento dei siti, come strumenti per la protezione da attacchi informatici o per la gestione del traffico. Intorno alle 14:10 l’azienda ha scritto sul suo sito che il problema è stato individuato, e poco dopo ha detto di aver introdotto un aggiornamento per risolverlo: in alcuni casi i disagi sono proseguiti per qualche ora, diminuendo progressivamente.

Tra i siti che hanno avuto problemi (alcuni sono stati inaccessibili, altri non caricavano bene parte dei contenuti, altri ancora hanno funzionato solo a tratti) ce ne sono anche di molto grandi, come il social network X (l’ex Twitter), Spotify, ChatGPT, il gioco online League of Legends. Non tutti gli utenti hanno riscontrato gli stessi problemi. Ha funzionato male persino il sito Downdetector, che dà aggiornamenti proprio su malfunzionamenti di questo genere su siti, social network e piattaforme.

Cloudflare fa funzionare un bel pezzo di internet: dice che il 20 per cento dei siti di tutto il mondo usa i suoi servizi in una certa misura. Non è chiaro di preciso quanti di questi abbiano avuto problemi e quanto gravi. L’azienda ha detto che i problemi di martedì sono stati causati da un aggiornamento di routine riguardante la gestione dei bot (usati spesso negli attacchi informatici): l’aggiornamento non ha funzionato come avrebbe dovuto e ha causato un effetto a catena che ha creato grossi problemi in tutto il sistema.

È il secondo problema generalizzato di moltissimi siti in meno di un mese: il 20 ottobre c’erano stati grossi disagi per via di un problema di Amazon Web Services (AWS), che come Cloudflare offre servizi essenziali per il buon funzionamento di molti siti.

