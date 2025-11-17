NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

La Polonia ha detto che c’è stato un sabotaggio della ferrovia da cui transitano gli aiuti per l’Ucraina

Il primo ministro polacco Donald Tusk visita il luogo dove la linea ferroviaria è stata danneggiata, Mika, Polonia 17 novembre 2025 (AP Photo/KPRM)
Il primo ministro polacco Donald Tusk visita il luogo dove la linea ferroviaria è stata danneggiata, Mika, Polonia 17 novembre 2025 (AP Photo/KPRM)

Il primo ministro della Polonia Donald Tusk ha detto che i danni trovati sui binari della linea ferroviaria tra Varsavia e Lublino sono il risultato di un atto di sabotaggio: quella linea è molto importante non solo perché collega due grandi città, ma anche perché ci transitano molti aiuti umanitari diretti all’Ucraina (Lublino è la più grande città vicina al confine tra i due paesi). Tusk non ha accusato nessuno del sabotaggio, ma il fatto che abbia fatto riferimento all’Ucraina e vari precedenti fanno credere che la Polonia ritenga responsabile la Russia, più o meno direttamente.

Domenica mattina erano stati segnalati danni sui binari della linea in due diverse località: Tusk ha detto che sono stati causati da esplosioni. I danni per la verità non hanno poi causato particolari problemi a chi viaggiava.

Negli ultimi anni la Polonia ha accusato più volte la Russia di commettere atti di sabotaggio come ritorsione per il suo sostegno all’Ucraina, e a partire dall’invasione russa dell’Ucraina, nel 2022, la Polonia ha incarcerato decine persone con accuse di sabotaggi o spionaggio per conto della Russia. La Russia è stata per esempio accusata di essere responsabile dell’incendio avvenuto l’anno scorso al Marywilska 44, un grande centro commerciale di Varsavia.

Tag: polonia-russia-sabotaggio

Consigliati