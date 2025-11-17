La notizia che ha maggiore evidenza sulle prime pagine di oggi, in molti casi con grandi foto, è la vittoria di Jannik Sinner alle ATP Finals di tennis, in finale contro il suo grande rivale Carlos Alcaraz. Sui quotidiani di maggiore diffusione ha grande spazio anche un discorso tenuto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Bundestag, il parlamento tedesco, in cui ha parlato con toni molto duri delle guerre di aggressione. Si parla anche della legge di bilancio, dove Fratelli d’Italia ha ritirato alcune misure sugli scioperi, e poi del risultato molto negativo della Nazionale di calcio contro la Norvegia alle qualificazioni per i prossimi Mondiali: l’Italia ha perso 4-1 in casa e per qualificarsi dovrà passare dai playoff.