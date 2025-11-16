Il Venezuela ha liberato Camilo Castro, un cittadino francese che era detenuto nello stesso carcere di Alberto Trentini

Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato che il Venezuela ha liberato Camilo Castro, un cittadino francese arrestato dal regime venezuelano lo scorso 26 giugno. Jean-Noël Barrot, il ministro degli Esteri, ha detto che Castro ha lasciato il Venezuela e sta tornando in Francia.

Camilo Castro ha 41 anni ed è un insegnante di yoga. Era stato arrestato al confine tra Venezuela e Colombia, il paese dove abita. È stato vittima della cosiddetta “diplomazia degli ostaggi” del regime venezuelano, che arresta cittadini stranieri per ottenere concessioni dai loro governi. È la stessa ragione per cui il cooperante italiano Alberto Trentini si trova in carcere in Venezuela da oltre un anno. Castro era detenuto nella stessa prigione di Trentini, la Rodeo I, a Caracas. Non è chiaro come siano andate le trattative che hanno portato alla liberazione di Castro.

