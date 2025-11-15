Weekly Beasts

I dromedari hanno un ruolo molto importante in Somalia: non solo forniscono sostentamento alla comunità, soprattutto grazie al loro latte, ma hanno anche un certo rilievo nella cultura e nelle tradizioni locali. Secondo la tradizionale pratica nomade i pastori li conducono a pascolare liberamente, spostandosi con loro lungo il territorio. Negli ultimi anni il cambiamento climatico ha reso le siccità sempre più frequenti, riducendo l’erba e i punti d’acqua disponibili, e costringendo i pastori ad abbandonare le tecniche tradizionali. Alcuni di loro stanno adottando soluzioni come il cosiddetto “pascolo zero” (zero grazing), in cui i dromedari restano confinati in un’area recintata e vengono nutriti con mangime acquistato. È il caso di quelli che vediamo ritratti in una delle foto nella raccolta di questa settimana, a Mogadiscio. Tra gli altri animali ci sono un salmone che cerca di risalire una cascata, una lontra che ha catturato un pescegatto e anche l’ormai noto delfino Mimmo.