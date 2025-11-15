Arriva quel periodo dell’anno a Peccioli

Anche quest’anno – dal 6 all’8 dicembre – il paese di Peccioli, in Toscana, ospita il weekend di presentazioni di libri e incontri pubblici che la Fondazione Peccioliper ha chiamato “A Natale libri per te”, e che è progettato e curato da Luca Sofri, peraltro direttore editoriale del Post. E anche quest’anno il Post collabora al programma con i suoi giornalisti e con la promozione dell’evento, che si tiene soprattutto negli accoglienti e teatrali spazi del Palazzo Senza Tempo, ma anche in altri luoghi di Peccioli. Accanto al programma di incontri, che trovate qui sotto, ci sarà anche la consueta grande “libreria diffusa” a cui partecipano sedici librerie della provincia, con offerte per i residenti e i visitatori grazie a una convenzione con la Fondazione Peccioliper e alla sua ambizione di “incentivare la lettura e al tempo stesso sostenere le librerie del territorio: i cittadini pecciolesi potranno acquistare libri con un sostegno da parte del Comune di Peccioli e della Fondazione pari al 50%, e i non residenti potranno usufruire di un sostegno pari al 25%”.

Nel programma di quest’anno saranno a Peccioli Viola Ardone, Massimo Gramellini, Domenico Starnone, Enrico Mentana, Daria Bignardi, Michela Marzano, Emanuele Trevi, Mauro Corona, Teresa Ciabatti, Maurizio de Giovanni, Mariangela Gualtieri, Dario Bressanini e altri ancora. In rappresentanza del Post – assieme a Luca Sofri – troverete Francesco Costa, Luca Misculin, Eugenio Cau, Beatrice Mautino, Stefano Nazzi, Marino Sinibaldi, Giacomo Papi, Matteo Caccia e Claudio Caprara. Ci saranno la consueta rassegna stampa “I giornali spiegati bene”, e le presentazioni dell’ultimo numero della rivista Cose spiegate bene e di Playlist, ultima pubblicazione del progetto Altrecose.

Per il secondo anno “A Natale libri per te” ospiterà poi la proclamazione e la premiazione del vincitore o della vincitrice del Premio Vero, risultato della votazione da parte dei 250 abbonati e abbonate del Post coinvolti e del Gruppo di lettura non fiction di Peccioli.

SABATO 6 DICEMBRE

Ore 10:30 – Galleria dei Giganti

I giornali, spiegati bene

La rassegna stampa del Post

con Luca Sofri e Francesco Costa

Ore 12:00 – Galleria dei Giganti

Premio Vero

Annuncio del libro vincitore con Marino Sinibaldi e i finalisti Paola Caridi, Francesca Cicculli e Stefania Prandi, Anna Foa e Antonio Galdo

Ore 14:30 – Palazzo Senza Tempo

Tanta ancora Vita (Einaudi)

con Viola Ardone e Marino Sinibaldi

Ore 16:00 – Palazzo Senza Tempo

Qualcosa che brilla (Rizzoli)

con Michela Marzano e Alessandra Tedesco

Ore 17:00 – Galleria dei Giganti

I sentieri degli aghi di pino (Mondadori)

con Mauro Corona

Ingresso su prenotazione*

Ore 17:30 – Palazzo Senza Tempo

Destinazione errata (Einaudi)

con Domenico Starnone e Marino Sinibaldi

Ore 19:00 – Palazzo Senza Tempo

Farsi male. Variazioni sul masochismo (Einaudi)

con Vittorio Lingiardi e Daniela Collu

Ore 21:00 – Galleria dei Giganti

Cosa sta succedendo

con Enrico Mentana e Luca Sofri

Ingresso su prenotazione*



DOMENICA 7 DICEMBRE

Ore 10:30 – Galleria dei Giganti

I giornali stranieri, spiegati bene

La rassegna stampa esteri del Post

con Eugenio Cau e Luca Misculin

Ore 12:00 – Galleria dei Giganti

Nostra solitudine (Mondadori)

con Daria Bignardi e Luca Misculin

Ore 14:30 – Palazzo Senza Tempo

La vostra presenza è un pericolo per le vostre vite.

Voci da Gaza (Sellerio)

con Samar Yazbek e Eugenio Cau

Ore 15:00 – Galleria dei Giganti

L’amore è il perché (Longanesi)

con Massimo Gramellini e Luca Sofri

Ingresso su prenotazione*

Ore 16:00 – Palazzo Senza Tempo

Mia nonna e il Conte (Solferino)

con Emanuele Trevi e Giacomo Papi

Ore 17:00 – Galleria dei Giganti

Predatori. I serial killer che hanno segnato l’America (Mondadori)

con Stefano Nazzi e Matteo Caccia

Ore 18:00 – Palazzo Senza Tempo

Cose spiegate bene. Sono solo parole

(Il Post e Iperborea)

con Luca Sofri e Stefano Bartezzaghi

Ore 19:00 – Cinema Passerotti

La migliore alleata

Rito sonoro di e con Mariangela Gualtieri

Ingresso su prenotazione*

LUNEDÌ 8 DICEMBRE

Ore 10:00 – Palazzo Senza Tempo

Fischiava il vento. Una storia sentimentale del comunismo italiano (Bompiani)

con Claudio Caprara e Renzo Macelloni

Ore 10:30 – Galleria dei Giganti

La dieta termodinamica (Mondadori)

incontra Vertigine (Mondadori)

con Dario Bressanini, Beatrice Mautino e Luca Sofri

Ore 11:30 – Cinema Passerotti

Alberto Garutti (Studio Celant)

con Antonella Soldaini e Lorenzo Madaro

Ore 12:00 – Palazzo Senza Tempo

Donnarègina (Mondadori)

con Teresa Ciabatti e Marino Sinibaldi

Ore 14:30 – Palazzo Senza Tempo

Il cacciatore di anime (Edizioni BD)

con Riccardo Burchelli, Romano De Marco e Matteo Stefanelli

Ore 15:00 – Cinema Passerotti

Playlist (Altrecose)

con Luca Sofri e Matteo Caccia

Ore 16:30 – Palazzo Senza Tempo

L’orologiaio di Brest (Feltrinelli)

con Maurizio de Giovanni e Luca Sofri

Ore 17:00 – Cinema Passerotti

Dimmi che sei stata felice (Einaudi)

con Maria Grazia Calandrone e Alessandra Tedesco

Ore 18:00 – Palazzo Senza Tempo

Mare selvaggio. Storie di vita e di vela (Mondadori)

con Ambrogio Beccaria e Matteo Caccia

Gli incontri sono a ingresso libero fino a esaurimento posti salvo diverse indicazioni.

*Sarà possibile prenotare dalle ore 9 di mercoledì 19 novembre.