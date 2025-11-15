Arriva quel periodo dell’anno a Peccioli
Anche questo dicembre il Post partecipa al weekend toscano di libri e librerie curato da Luca Sofri
Anche quest’anno – dal 6 all’8 dicembre – il paese di Peccioli, in Toscana, ospita il weekend di presentazioni di libri e incontri pubblici che la Fondazione Peccioliper ha chiamato “A Natale libri per te”, e che è progettato e curato da Luca Sofri, peraltro direttore editoriale del Post. E anche quest’anno il Post collabora al programma con i suoi giornalisti e con la promozione dell’evento, che si tiene soprattutto negli accoglienti e teatrali spazi del Palazzo Senza Tempo, ma anche in altri luoghi di Peccioli. Accanto al programma di incontri, che trovate qui sotto, ci sarà anche la consueta grande “libreria diffusa” a cui partecipano sedici librerie della provincia, con offerte per i residenti e i visitatori grazie a una convenzione con la Fondazione Peccioliper e alla sua ambizione di “incentivare la lettura e al tempo stesso sostenere le librerie del territorio: i cittadini pecciolesi potranno acquistare libri con un sostegno da parte del Comune di Peccioli e della Fondazione pari al 50%, e i non residenti potranno usufruire di un sostegno pari al 25%”.
Nel programma di quest’anno saranno a Peccioli Viola Ardone, Massimo Gramellini, Domenico Starnone, Enrico Mentana, Daria Bignardi, Michela Marzano, Emanuele Trevi, Mauro Corona, Teresa Ciabatti, Maurizio de Giovanni, Mariangela Gualtieri, Dario Bressanini e altri ancora. In rappresentanza del Post – assieme a Luca Sofri – troverete Francesco Costa, Luca Misculin, Eugenio Cau, Beatrice Mautino, Stefano Nazzi, Marino Sinibaldi, Giacomo Papi, Matteo Caccia e Claudio Caprara. Ci saranno la consueta rassegna stampa “I giornali spiegati bene”, e le presentazioni dell’ultimo numero della rivista Cose spiegate bene e di Playlist, ultima pubblicazione del progetto Altrecose.
Per il secondo anno “A Natale libri per te” ospiterà poi la proclamazione e la premiazione del vincitore o della vincitrice del Premio Vero, risultato della votazione da parte dei 250 abbonati e abbonate del Post coinvolti e del Gruppo di lettura non fiction di Peccioli.
SABATO 6 DICEMBRE
Ore 10:30 – Galleria dei Giganti
I giornali, spiegati bene
La rassegna stampa del Post
con Luca Sofri e Francesco Costa
Ore 12:00 – Galleria dei Giganti
Premio Vero
Annuncio del libro vincitore con Marino Sinibaldi e i finalisti Paola Caridi, Francesca Cicculli e Stefania Prandi, Anna Foa e Antonio Galdo
Ore 14:30 – Palazzo Senza Tempo
Tanta ancora Vita (Einaudi)
con Viola Ardone e Marino Sinibaldi
Ore 16:00 – Palazzo Senza Tempo
Qualcosa che brilla (Rizzoli)
con Michela Marzano e Alessandra Tedesco
Ore 17:00 – Galleria dei Giganti
I sentieri degli aghi di pino (Mondadori)
con Mauro Corona
Ingresso su prenotazione*
Ore 17:30 – Palazzo Senza Tempo
Destinazione errata (Einaudi)
con Domenico Starnone e Marino Sinibaldi
Ore 19:00 – Palazzo Senza Tempo
Farsi male. Variazioni sul masochismo (Einaudi)
con Vittorio Lingiardi e Daniela Collu
Ore 21:00 – Galleria dei Giganti
Cosa sta succedendo
con Enrico Mentana e Luca Sofri
Ingresso su prenotazione*
DOMENICA 7 DICEMBRE
Ore 10:30 – Galleria dei Giganti
I giornali stranieri, spiegati bene
La rassegna stampa esteri del Post
con Eugenio Cau e Luca Misculin
Ore 12:00 – Galleria dei Giganti
Nostra solitudine (Mondadori)
con Daria Bignardi e Luca Misculin
Ore 14:30 – Palazzo Senza Tempo
La vostra presenza è un pericolo per le vostre vite.
Voci da Gaza (Sellerio)
con Samar Yazbek e Eugenio Cau
Ore 15:00 – Galleria dei Giganti
L’amore è il perché (Longanesi)
con Massimo Gramellini e Luca Sofri
Ingresso su prenotazione*
Ore 16:00 – Palazzo Senza Tempo
Mia nonna e il Conte (Solferino)
con Emanuele Trevi e Giacomo Papi
Ore 17:00 – Galleria dei Giganti
Predatori. I serial killer che hanno segnato l’America (Mondadori)
con Stefano Nazzi e Matteo Caccia
Ore 18:00 – Palazzo Senza Tempo
Cose spiegate bene. Sono solo parole
(Il Post e Iperborea)
con Luca Sofri e Stefano Bartezzaghi
Ore 19:00 – Cinema Passerotti
La migliore alleata
Rito sonoro di e con Mariangela Gualtieri
Ingresso su prenotazione*
LUNEDÌ 8 DICEMBRE
Ore 10:00 – Palazzo Senza Tempo
Fischiava il vento. Una storia sentimentale del comunismo italiano (Bompiani)
con Claudio Caprara e Renzo Macelloni
Ore 10:30 – Galleria dei Giganti
La dieta termodinamica (Mondadori)
incontra Vertigine (Mondadori)
con Dario Bressanini, Beatrice Mautino e Luca Sofri
Ore 11:30 – Cinema Passerotti
Alberto Garutti (Studio Celant)
con Antonella Soldaini e Lorenzo Madaro
Ore 12:00 – Palazzo Senza Tempo
Donnarègina (Mondadori)
con Teresa Ciabatti e Marino Sinibaldi
Ore 14:30 – Palazzo Senza Tempo
Il cacciatore di anime (Edizioni BD)
con Riccardo Burchelli, Romano De Marco e Matteo Stefanelli
Ore 15:00 – Cinema Passerotti
Playlist (Altrecose)
con Luca Sofri e Matteo Caccia
Ore 16:30 – Palazzo Senza Tempo
L’orologiaio di Brest (Feltrinelli)
con Maurizio de Giovanni e Luca Sofri
Ore 17:00 – Cinema Passerotti
Dimmi che sei stata felice (Einaudi)
con Maria Grazia Calandrone e Alessandra Tedesco
Ore 18:00 – Palazzo Senza Tempo
Mare selvaggio. Storie di vita e di vela (Mondadori)
con Ambrogio Beccaria e Matteo Caccia
Gli incontri sono a ingresso libero fino a esaurimento posti salvo diverse indicazioni.
*Sarà possibile prenotare dalle ore 9 di mercoledì 19 novembre.