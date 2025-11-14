Tra Australia e Nuova Zelanda più di 30 scuole hanno chiuso per la possibile presenza di amianto nella sabbia colorata per giocare 

Venerdì in Australia e Nuova Zelanda più di trenta scuole sono rimaste chiuse per via della possibile presenza di amianto in una serie di barattoli di sabbia colorata per far giocare i bambini e le bambine: è la cosiddetta “sabbia cinetica”, o “sabbia magica”, un materiale modellabile composto da sabbia e altri materiali, che assomiglia alla sabbia bagnata, ma è secco e non sporca, e viene utilizzato per sviluppare la creatività e la manualità.

In Australia sono state chiuse almeno 15 scuole e 7 scuole dell’infanzia, quasi tutte nel Territorio della capitale australiana, nel sudest del paese; una è stata chiusa nel Queensland, nel nordest, e altre sei sono state parzialmente chiuse in via precauzionale. Le scuole chiuse in Nuova Zelanda invece sono state sette.

Le chiusure sono state decise a causa di un’allerta diffusa dall’Australian Competition and Consumer Commission (ACCC), autorità che si occupa di concorrenza e mercato, perché alcuni test di laboratorio avevano evidenziato in alcuni tipi di sabbia la presenza di tremolite, un tipo di amianto. I tipi di sabbia colorata in questione sono in gran parte prodotti in Cina e distribuiti in Australia dal marchio Educational Colours. Una, la sabbia Kadink, è invece prodotta in Australia: qui è possibile vedere le immagini dei barattoli, mentre qui c’è la lista con i dettagli sul tipo di barattoli e di colori.

L’ACCC ha specificato che in nessuno dei campioni sono state rilevate fibre di amianto respirabili, che quindi avrebbero potuto essere inalate dai bambini e dalle bambine durante le attività con la sabbia. L’autorità ha comunque consigliato a chiunque possieda uno o più barattoli di quei tipi di sabbia colorata di chiuderli in un sacco spesso di plastica, di sigillarlo due volte con del nastro adesivo e di tenerlo lontano dai bambini.