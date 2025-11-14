La giunta regionale dell’Andalusia ha pubblicato per errore i dati clinici di 23 pazienti malati di cancro

La giunta regionale dell’Andalusia, nel sud della Spagna, ha pubblicato per sbaglio i dati clinici di 23 persone malate di mieloma multiplo (un tipo di cancro alle cellule del sangue), che sono rimasti visibili per mesi sul suo sito. I dati includevano informazioni sensibili dei pazienti, come nome, età e sesso; e anche dettagli medici, come la data della diagnosi, progressi nel trattamento ed effetti collaterali riscontrati. Le informazioni sono state rimosse in seguito a una segnalazione da parte del personale dell’ospedale dove erano ricoverati i 23 pazienti.

La pubblicazione di questo tipo di dati non ha precedenti in Spagna e viola la legge europea sulla protezione dei dati. I dati erano inclusi in tre rapporti scritti dalla giunta e pubblicati sul suo sito, che servivano ad avviare le procedure di acquisto di emergenza di un particolare tipo di terapia per il mieloma multiplo visti i ritardi nell’acquisto del materiale necessario, che stavano causando problemi per i pazienti.