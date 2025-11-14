NewsletterPodcast
La giunta regionale dell’Andalusia ha pubblicato per errore i dati clinici di 23 pazienti malati di cancro

Immagine al microscopio che mostra un plasmocitoma, una proliferazione di cellule tumorali legata al mieloma multiplo (Wikimedia)
La giunta regionale dell’Andalusia, nel sud della Spagna, ha pubblicato per sbaglio i dati clinici di 23 persone malate di mieloma multiplo (un tipo di cancro alle cellule del sangue), che sono rimasti visibili per mesi sul suo sito. I dati includevano informazioni sensibili dei pazienti, come nome, età e sesso; e anche dettagli medici, come la data della diagnosi, progressi nel trattamento ed effetti collaterali riscontrati. Le informazioni sono state rimosse in seguito a una segnalazione da parte del personale dell’ospedale dove erano ricoverati i 23 pazienti.

La pubblicazione di questo tipo di dati non ha precedenti in Spagna e viola la legge europea sulla protezione dei dati. I dati erano inclusi in tre rapporti scritti dalla giunta e pubblicati sul suo sito, che servivano ad avviare le procedure di acquisto di emergenza di un particolare tipo di terapia per il mieloma multiplo visti i ritardi nell’acquisto del materiale necessario, che stavano causando problemi per i pazienti.

