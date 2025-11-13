A Muggia, in provincia di Trieste, una donna ha ucciso il figlio di 9 anni tagliandogli la gola con un coltello da cucina. Il corpo del bambino è stato trovato dai poliziotti mercoledì sera: secondo i primi rilievi era stato ucciso alcune ore prima. All’arrivo della polizia la donna avrebbe tentato di tagliarsi le vene. Le forze dell’ordine erano state avvertite dal marito, che non vive a Muggia, spaventato dopo diversi tentativi vani di contattare la moglie.

Secondo l’Ansa la donna, di nazionalità ucraina, era stata seguita almeno in passato da un centro di salute mentale. Non è chiaro se fosse seguita tuttora. Si stava separando dal marito, a cui era stata affidata la custodia del figlio, che poteva comunque incontrare la madre. La famiglia era assistita dai servizi sociali.