Msc investirà 3,5 miliardi di euro per costruire due enormi navi da crociera

Msc Crociere, che fa parte del gruppo Msc, investirà 3,5 miliardi di euro per costruire due nuove enormi navi da crociera della categoria chiamata “World”: avranno entrambe una stazza di almeno 205mila tonnellate, saranno lunghe 333 metri e larghe 47, con una capacità massima di 6.774 passeggeri oltre a circa 2.100 membri dell’equipaggio. Saranno costruite dalla società Chantiers de l’Atlantique, a Saint-Nazaire, in Francia. La consegna è prevista tra il 2030 e il 2031.

In totale Msc Crociere sta investendo circa 10,5 miliardi di euro per rinforzare la sua flotta con sei nuove navi. La compagnia di navigazione ha detto che i motori delle navi saranno alimentati a gas naturale liquefatto e che potranno utilizzare anche biocarburanti, quando saranno disponibili su larga scala. Msc Crociere si è impegnata a raggiungere le zero emissioni nette entro il 2050. È un obiettivo ambizioso perché le navi da crociera sono tra i mezzi di trasporto più inquinanti: non sono infatti semplici imbarcazioni, ma città galleggianti, che oltre a spostarsi devono far funzionare un’enorme quantità di attività. Il loro impatto ambientale va oltre le emissioni di gas serra: rilasciano nel mare anche acque sporche e sostanze dannose per l’ambiente di vario genere, e sono inoltre legate al fenomeno dell’overtourism, che ha conseguenze anche economiche e sociali.

