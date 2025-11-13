L’ex allenatore della Nazionale italiana Roberto Mancini è il nuovo allenatore dell’Al Sadd, in Qatar

Roberto Mancini è il nuovo allenatore dell’Al Sadd, la principale squadra di calcio di Doha, la capitale del Qatar. Mancini non allenava dall’ottobre del 2024, cioè da quando aveva lasciato l’incarico di allenatore della Nazionale maschile dell’Arabia Saudita. Prima di questo ultimo incarico, dal 2018 al 2023 era stato allenatore dell’Italia, con cui aveva vinto gli Europei nel 2021.

Mancini ha 60 anni ed è uno degli allenatori italiani più vincenti degli ultimi anni. Ha allenato fra le altre squadre l’Inter, il Manchester City, la Lazio e il Galatasaray.

Negli ultimi anni le squadre di calcio della penisola araba (soprattutto dell’Arabia Saudita e del Qatar), una regione dalla tradizione calcistica molto modesta, hanno convinto diversi giocatori e allenatori importanti a trasferirsi dall’Europa offrendo loro molti soldi. L’Al Sadd, in particolare, lo fa da tempo: nel 2015 ingaggiò Xavi, storico centrocampista del Barcellona, che ci giocò per 10 milioni di euro l’anno fino al 2019, diventandone poi allenatore fino al 2021. Quest’estate, invece, l’Al Sadd aveva ingaggiato l’ex attaccante del Liverpool Roberto Firmino.