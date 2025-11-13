L’Italia ha battuto 2-0 la Moldavia nelle qualificazioni per i Mondiali di calcio, ma andrà ai playoff

La Nazionale maschile di calcio ha battuto 2 a 0 la Moldavia nella partita di giovedì sera valida per le qualificazioni per i Mondiali del 2026, grazie ai gol di Gianluca Mancini e Pio Esposito, entrambi segnati negli ultimi minuti della partita. Domenica l’Italia affronterà nell’ultima partita del girone la Norvegia, che è prima in classifica, e quasi sicuramente andrà ai playoff per la terza volta di fila.

La Norvegia ha 21 punti, e l’Italia 18, ma ha una differenza reti molto più alta dell’Italia, +29 contro +12: questo vuol dire che per assicurarsi la qualificazione diretta come prima classificata l’Italia non solo dovrebbe battere la Norvegia, ma anche segnare 9 gol in più, cosa del tutto irrealistica. Sempre giovedì la Norvegia ha battuto l’Estonia per 4 a 1, vincendo la sua settima partita su sette nel girone, mentre l’Italia ne ha persa una.

