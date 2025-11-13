Lorenzo Musetti è stato eliminato dalle ATP Finals e Carlos Alcaraz tornerà numero 1 al mondo del tennis

Il tennista italiano Lorenzo Musetti ha perso per 2 set a 0 (con il punteggio di 6-4, 6-1) contro lo spagnolo Carlos Alcaraz ed è stato eliminato dalle ATP Finals, l’importante torneo di fine anno nel quale si affrontano gli otto migliori tennisti della stagione (che si sta giocando a Torino). Con questo risultato Alcaraz è già sicuro di chiudere la stagione al primo posto della classifica mondiale dei tennisti, superando così l’italiano Jannik Sinner, che chiuderà al secondo posto (è comunque un risultato notevole, visto che per tre mesi non aveva giocato a causa della squalifica per il caso clostebol e aveva saltato diversi tornei importanti).

Quella tra Musetti e Alcaraz era la terza partita della fase a gironi delle ATP Finals: di gironi ce ne sono due, e in quello di Musetti si sono qualificati per le semifinali Alcaraz (al primo posto) e l’australiano Alex De Minaur. Quest’ultimo in semifinale giocherà contro Sinner, che è già sicuro di qualificarsi come primo nel suo girone. È ancora da stabilire invece il secondo posto nel girone di Sinner: se lo contendono Alexander Zverev e Félix Auger-Aliassime, che venerdì sera giocheranno contro nell’ultima partita del girone.