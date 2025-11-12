Jannik Sinner è in semifinale alle ATP Finals, il torneo che si sta giocando a Torino tra gli 8 migliori tennisti dell’anno: ha battuto il tedesco Alexander Zverev in due set, con il punteggio di 6-4, 6-3.

La formula delle ATP Finals prevede due gironi composti da quattro tennisti, in ciascuno dei quali i primi due si qualificano alle semifinali. Sinner ha vinto due delle tre partite del suo girone, ma è già sicuro di arrivare primo. Nel pomeriggio il canadese Felix Auger-Aliassime, sconfitto da Sinner nella prima partita del girone, aveva battuto lo statunitense Ben Shelton, che a sua volta aveva già perso contro Zverev. Giocherà la semifinale sabato, ma non sa ancora contro chi, perché tra giovedì e venerdì sono in programma due partite che definiranno la classifica dell’altro girone (lo spagnolo Carlos Alcaraz, lo statunitense Taylor Fritz e l’italiano Lorenzo Mussetti sono ancora in corsa per i primi due posti). La finale del torneo si giocherà domenica.