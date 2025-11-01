Jannik Sinner è in finale nel torneo di tennis Masters 1000 di Parigi

Il tennista italiano Jannik Sinner è in finale nel torneo Masters 1000 di Parigi, in Francia, dopo aver battuto in semifinale il tedesco Alexander Zverev in due set, con il punteggio di 6-0, 6-1. Sinner ha vinto in modo molto netto, dominando in tutti i fondamentali, concedendo a Zverev un solo game e chiudendo l’incontro in poco più di un’ora. In finale giocherà contro il canadese Felix Auger-Aliassime: se dovesse vincere, tornerebbe al primo posto della classifica mondiale del tennis maschile. Attualmente è occupato dal suo grande rivale, lo spagnolo Carlos Alcaraz, che martedì aveva perso a sorpresa la sua prima partita del torneo contro l’inglese Cameron Norrie.