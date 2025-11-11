Anche quest’anno ci sarà il treno “Sicilia Express” per tornare al Sud durante le feste natalizie
Anche quest’anno la Regione Siciliana organizzerà assieme alla società di treni turistici di Trenitalia il cosiddetto Sicilia Express, un treno a prezzi agevolati per le persone che vivono fuori dalla regione e vogliono tornare in Sicilia per le vacanze di Natale e Capodanno. Come le altre volte, sul treno verranno organizzate attività ed eventi di intrattenimento. L’andata sarà il 20 dicembre e il ritorno il 5 gennaio. Il prezzo dei posti a sedere partono da 29,90 euro e saranno disponibili anche posti nelle cuccette. Il treno partirà dalla stazione di Torino Porta Nuova e fermerà a Milano, Parma, Bologna, Firenze, Roma, Salerno. Una volta in Sicilia il treno si dividerà in due sezioni, una parte diretta a Palermo e l’altra a Siracusa.
Da tempo studenti e lavoratori fuorisede lamentano i costi molto alti dei biglietti per rientrare a casa durante i periodi delle festività, e la Sicilia ha provato in diversi modi a renderli più sostenibili. Quella di Sicilia Express è un’iniziativa che va in questo senso, anche se di portata limitata e perlopiù simbolica (la capienza del treno è di circa 500 passeggeri). Oltre che per il periodo natalizio del 2024 era stata organizzato un treno anche per il periodo pasquale e quello estivo del 2025.