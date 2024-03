La Sicilia rimborserà ai residenti il 25 per cento dei biglietti aerei da e verso tutti gli aeroporti italiani

La regione Sicilia rimborserà il 25 per cento del prezzo dei biglietti (fino a un massimo di 75 euro) ai residenti che prenderanno un volo nazionale da o per la Sicilia fra il 15 marzo e il 31 dicembre. La misura ne estende una già in vigore, che prevede uno sconto del 25 per cento sui voli fra la Sicilia e Milano o Roma. Inoltre alcune categorie avranno diritto a un rimborso del 50 per cento: gli studenti, le persone con invalidità superiore al 67 per cento, e le persone considerate a reddito basso, cioè con un Isee (un indicatore della situazione economica della famiglia) inferiore ai 15mila euro. Per ottenere lo sconto dopo l’acquisto, i biglietti andranno caricati su un portale apposito creato dalla Regione.