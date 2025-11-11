È morto a 70 anni Michael Ray Richardson, uno dei più forti cestisti statunitensi ad aver giocato nel campionato italiano di basket

È morto Micheal Ray Richardson, uno dei più forti cestisti statunitensi ad aver giocato nel campionato italiano di basket: aveva 70 anni ed era malato da tempo. Ex giocatore dell’NBA, arrivò nel campionato italiano alla fine degli anni Ottanta, dopo essere stato radiato dalla lega americana in seguito a tre casi di positività alla cocaina. La fama di Richardson, conosciuto con il soprannome “Sugar”, era legata soprattutto alla Virtus Bologna, con cui giocò dal 1988 al 1991, vincendo due Coppe Italia e una Coppa delle Coppe e affermandosi come uno dei migliori giocatori del periodo. Lasciò Bologna dopo essere stato trovato nuovamente positivo alla cocaina. Negli anni successivi giocò a Livorno (dal 1992 al 1994), a Forlì (stagione 1998-1999) e di nuovo a Livorno (1999-2000).