La Thailandia ha sospeso gli accordi di pace con la Cambogia a causa del ferimento di alcuni suoi soldati sul confine

La Thailandia ha annunciato la sospensione degli accordi di pace con la Cambogia, supervisionati dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, perché quattro soldati thailandesi in pattuglia vicino al confine sono rimasti feriti dall’esplosione di una mina. Gli accordi di pace includono quelli che a luglio avevano interrotto una settimana di guerra sul confine fra i due paesi e quelli firmati a ottobre durante la visita di Trump nel Sudest asiatico: è stata sospesa anche la liberazione di 18 prigionieri di guerra cambogiani prevista per mercoledì.

Il ministro della Difesa thailandese Natthaphon Narkphanit ha aggiunto che l’esercito deve ancora stabilire se la mina esplosa sia stata piazzata di recente o se fosse presente da prima e sia rimasta inutilizzata. Uno dei soldati ha perso il piede destro. I giornali thailandesi hanno anche detto che i soldati cambogiani hanno sparato alcuni colpi di arma da fuoco contro quelli thailandesi, che però non avrebbero risposto al fuoco.

Il confine fra Thailandia e Cambogia è lungo 820 chilometri e fu definito per la prima volta nel 1907 dalla Francia, che occupò come potenza coloniale la Cambogia fino al 1953. A luglio i due paesi si erano scontrati e bombardati a vicenda in una zona di confine contesa, prima di accordarsi per un cessate il fuoco di cui Trump si era preso grandi meriti. Le dispute territoriali si inseriscono comunque in una rivalità più ampia che ha ragioni storiche e che è fomentata da un diffuso nazionalismo da entrambe le parti.

