La tennista kazaka Elena Rybakina ha vinto le WTA Finals di Riad contro Aryna Sabalenka

La tennista russa naturalizzata kazaka Elena Rybakina vinto le WTA Finals contro la bielorussa Aryna Sabalenka, con un punteggio di 6-3, 7-6. Le WTA Finals sono il torneo in cui si affrontano le otto migliori tenniste della stagione, e quest’anno si è tenuto a Riad, in Arabia Saudita. Con questa vittoria Rybakina ha vinto 11 partite consecutive, e il quarto titolo importante dopo la vittoria a Wimbledon nel 2022, e a Indian Wells e agli Internazionali di Italia nel 2023.