La tennista kazaka Elena Rybakina ha vinto il torneo di Wimbledon

La tennista russa naturalizzata kazaka Elena Rybakina ha vinto il torneo di Wimbledon, nel Regno Unito. Rybakina, che ha 23 anni ed è attualmente al numero 20 del ranking mondiale femminile, ha battuto la tunisina Ons Jabeur in tre set: 3-6; 6-2; 6-2. Sia Rybakina che Jabeur erano alla loro prima finale in un torneo del Grande Slam, ovvero i quattro tornei di tennis più importanti al mondo. Rybakina è nata a Mosca ma ha la cittadinanza kazaka dal 2018: ha vinto a Wimbledon proprio nell’edizione in cui i tennisti di nazionalità russa e bielorussa sono stati esclusi per via dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e l’appoggio alla guerra da parte della Bielorussia.

Elena Rybakina rises to the occasion ✨ In its centenary year, Centre Court crowns a new Ladies’ Singles champion#Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/Wabfr0GTdS — Wimbledon (@Wimbledon) July 9, 2022