Un italiano è morto in Groenlandia in un incidente con il suo aereo da turismo

Un uomo italiano è morto in un incidente aereo vicino a Nuuk, in Groenlandia. L’incidente è avvenuto lo scorso 25 ottobre, mentre arrivava verso la capitale a bordo del suo aereo da turismo partito dal Canada, ma il suo corpo è stato trovato venerdì. Lo ha comunicato il ministero degli Esteri italiano, ancora non si conosce l’identità dell’uomo. In Groenlandia il meteo è molto instabile e sono frequenti le tempeste, che spesso costringono gli aeroporti dell’enorme isola a sospendere i voli, a volte per giorni.