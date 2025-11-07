La CGIL ha indetto uno sciopero generale per venerdì 12 dicembre

La CGIL ha indetto per venerdì 12 dicembre uno sciopero generale per protestare contro la legge di bilancio approvata dal governo e chiedere il rinnovo di tutti i contratti di lavoro nazionali, l’estensione degli sgravi fiscali sugli aumenti a tutte le lavoratrici e i lavoratori, e un piano straordinario di assunzioni e stabilizzazioni per chi ha un lavoro precario nella pubblica amministrazione.

Secondo il sindacato, la legge di bilancio «continua a non dare risposte ai temi che la CGIL pone da tempo: salari, sanità pubblica, giustizia fiscale, istruzione pubblica, pensioni, precarietà, politiche industriali e del terziario». Durante lo sciopero saranno garantite le prestazioni indispensabili.