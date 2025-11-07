Il presidente del CNEL Renato Brunetta ha revocato l’aumento di stipendio che si era conferito, dopo le proteste del governo

Il presidente del CNEL, l’ex ministro di Forza Italia Renato Brunetta, ha detto che revocherà l’aumento di stipendio che si era conferito dopo che il governo aveva contestato la sua decisione. L’aumento, reso noto per primo dal quotidiano Domani, era stata criticata sia dall’opposizione che dal centrodestra, che l’aveva ritenuta inopportuna. Brunetta ha sostenuto di essersi limitato ad applicare la sentenza della Corte Costituzionale che a luglio aveva dichiarato illegittimo il limite di 240 mila euro all’anno per gli stipendi annuali dei dirigenti pubblici, ripristinando quello precedente di 311mila euro (la stessa cifra che avrebbe ricevuto lui).

Brunetta ha detto che non vuole «in alcun modo che dall’applicazione legittima di una giusta sentenza della Corte Costituzionale derivino strumentalizzazioni in grado di danneggiare la credibilità dell’istituzione che presiedo». Il CNEL (Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro) è un ente a cui la Costituzione assegna un ruolo di consulenza a supporto delle camere e del governo sulle materie economiche e sociali. Nel 2024 il governo aveva reintrodotto la facoltà di pagare regolarmente lo stipendio al presidente e ai dirigenti del CNEL anche se pensionati, come Brunetta, che fino ad allora lo aveva presieduto a titolo gratuito, e la cosa era stata oggetto di polemiche.