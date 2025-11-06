Il giocatore di football americano Marshawn Kneeland è stato trovato morto dopo un inseguimento della polizia: si sarebbe suicidato

Il giocatore di football americano Marshawn Kneeland è stato trovato morto giovedì a Frisco, in Texas, con una ferita da arma da fuoco che secondo la polizia potrebbe essersi procurato da solo, suicidandosi. Kneeland aveva 24 anni e giocava come defensive end (uno dei ruoli difensivi) con i Dallas Cowboys, una delle squadre più note e vincenti della NFL, il campionato professionistico degli Stati Uniti.

Kneeland è stato trovato dalla polizia dopo un inseguimento, iniziato perché il giocatore era scappato quando alcuni agenti avevano cercato di fermarlo per una violazione del codice della strada. A un certo punto però la polizia aveva perso di vista la sua auto, che poi ha ritrovato in un parcheggio, con segni di un incidente. Kneeland nel frattempo era scappato a piedi ed è stato ritrovato morto dagli agenti circa tre ore dopo.

Nel frattempo la polizia, si legge nel comunicato, ha ricevuto informazioni sul fatto che Kneeland aveva espresso l’intenzione di suicidarsi. Il sito scandalistico americano TMZ dice che avrebbe comunicato sia con la famiglia che con la fidanzata prima di suicidarsi, e che avrebbe avuto in passato problemi di salute mentale.

*****

Dove chiedere aiuto

Se sei in una situazione di emergenza, chiama il numero 112. Se tu o qualcuno che conosci ha dei pensieri suicidi, puoi chiamare il Telefono Amico allo 02 2327 2327 tutti i giorni dalle 9 alle 24, oppure via WhatsApp dalle 18 alle 21 al 324 0117252.

Puoi anche chiamare l’associazione Samaritans al numero 06 77208977, tutti i giorni dalle 13 alle 22.