In Germania un infermiere è stato condannato all’ergastolo per avere ucciso 10 pazienti e aver tentato di ucciderne altri 27

In Germania il tribunale di Aquisgrana ha condannato all’ergastolo un infermiere per aver ucciso 10 pazienti e aver tentato di ucciderne altri 27 tra dicembre del 2023 e maggio del 2024. Secondo quanto ricostruito durante il processo l’uomo, di 44 anni, dava forti sedativi ai pazienti, compresi alcuni con prospettive di guarigione, senza seguire le indicazioni dei medici. Lo avrebbe fatto per ridurre il suo carico lavorativo nei turni di notte.

Dal 2020 il 44enne lavorava nel reparto di cure palliative di una clinica di Würselen, un città nella parte occidentale della Germania. Nel corso delle udienze è stato mostrato che un numero elevato di pazienti era morto durante i suoi turni notturni. Inoltre, secondo diversi testimoni il 44enne avrebbe fatto iniezioni ai pazienti senza motivo. L’uomo ha sempre respinto le accuse, sostenendo di non aver mai voluto fare del male a nessuno.

Le procure di Aquisgrana e Colonia hanno avviato altre indagini su casi sospetti in cui potrebbe essere coinvolto, e che riguardano altre cliniche dove aveva lavorato in precedenza.