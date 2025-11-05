La polizia portoghese ha intercettato un sommergibile che trasportava 1,7 tonnellate di cocaina nell’Atlantico

La polizia portoghese ha intercettato un sommergibile che trasportava 1,7 tonnellate di cocaina nell’oceano Atlantico: ha detto che proveniva dal Sudamerica ed era diretto verso la penisola iberica. A bordo c’erano quattro persone sospettate di essere narcotrafficanti, che sono state messe in custodia cautelare da un tribunale delle Azzorre (un arcipelago portoghese nell’Atlantico). Secondo la polizia avevano passato fra le due e le tre settimane nel sommergibile, che era in pessime condizioni.

Il sommergibile è stato intercettato a quasi duemila chilometri dalla capitale Lisbona, ma a causa della fragilità della sua struttura di vetroresina e del maltempo non è stato possibile recuperarlo: è affondato nell’oceano. All’operazione ha partecipato anche la marina portoghese. È il secondo sommergibile di questo tipo intercettato dalle autorità portoghesi nel 2025.

