Un uomo ha investito deliberatamente con l’auto alcune persone sull’isola di Oléron, in Francia, ferendone dieci

Un uomo ha investito deliberatamente alcune persone con la propria auto sull’isola di Oléron, una destinazione turistica piuttosto nota sulla costa atlantica della Francia, di fronte a La Rochelle. Dieci persone sono state ferite, di cui quattro in condizioni gravi. L’uomo ha 35 anni ed è stato arrestato, dopo aver provato a fuggire e a dare fuoco all’automobile, su cui sono state ritrovate delle bombole di gas.

Il magistrato che ha convalidato l’arresto ha detto che non è stato un incidente, e che l’uomo avrebbe deliberatamente investito ciclisti e pedoni. Ha aggiunto che però il «movente non è confermato», ma che l’uomo avrebbe urlato “Allah akbar” durante l’attacco: è un’espressione che significa “Allah è il più grande” e che viene spesso associata all’estremismo islamico perché è stata pronunciata prima di molti attentati terroristici.