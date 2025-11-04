La tennista Aryna Sabalenka e il tennista Nick Kyrgios giocheranno contro in una rara partita pubblica “mista”

La tennista bielorussa Aryna Sabalenka e il tennista australiano Nick Kyrgios si sfideranno il 28 dicembre a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, in una partita amichevole presentata come la nuova “battaglia dei sessi”, come è nota la partita giocata nel 1973 tra l’ex tennista 55enne Bobby Riggs e la tennista Billie Jean King.

Sabalenka è bielorussa, ha 27 anni ed è l’attuale numero 1 nel ranking mondiale femminile. Kyrgios è australiano, ha 30 anni ed è al momento 652° nella classifica maschile. Non è mai andato oltre il 13° posto: quest’anno ha giocato solo cinque partite, dopo molti mesi di assenza a causa di un infortunio. Di un possibile incontro tra loro si parlava da diverse settimane: in parte è atteso con curiosità; in parte criticato come operazione commerciale che – soprattutto in caso di vittoria di Kyrgios – potrebbe creare un danno d’immagine al tennis femminile (in gran parte sono discorsi molto simili a quelli fatti più di cinquant’anni fa per la prima “battaglia dei sessi”).

A quei tempi dopo la partita tra Riggs e King, vinta da quest’ultima e raccontata nel film del 2017 La battaglia dei sessi, si parlò anche di un’altra partita chiamata “battaglia dei sessi” giocata nel 1992 da Martina Navratilova e Jimmy Connors, vinta da Connors.