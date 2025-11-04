Sono stati scarcerati Cécile Kohler e Jacques Paris, due cittadini francesi detenuti in Iran da più di tre anni

Martedì il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato che sono stati scarcerati Cécile Kohler e Jacques Paris, due sindacalisti francesi detenuti da più di tre anni in Iran. A metà ottobre erano stati condannati a più di 15 anni di carcere per diversi capi d’accusa, fra cui principalmente quello di spionaggio per conto della Francia e di Israele: sono accuse considerate pretestuose dalla Francia, che ha sempre considerato i due come degli ostaggi del regime iraniano. Il ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot ha detto che i due al momento si trovano all’ambasciata francese a Teheran, in attesa del loro «rilascio definitivo»: non è ancora noto quando avverrà.

Kohler e Paris erano stati arrestati a maggio del 2022 ed erano rinchiusi nella prigione di Evin, la stessa in cui era stata detenuta la giornalista Cecilia Sala. Da marzo, quando era stato liberato il loro connazionale Olivier Grondeau, Kohler e Paris erano rimasti gli ultimi due cittadini francesi ufficialmente detenuti dall’Iran.