Il cittadino francese Olivier Grondeau, detenuto in Iran dal 2022, è stato liberato

Giovedì il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato la liberazione di Olivier Grondeau, un cittadino francese di 34 anni che era detenuto in Iran dall’ottobre del 2022. Il ministro degli Esteri francese Jean-Noel Barrot ha detto che la detenzione di Grondeau è durata 887 giorni. Ha anche pubblicato una foto scattata mentre si trovava sull’aereo con cui è tornato in Francia.

Originario di Montpellier, Grondeau era stato arrestato mentre visitava Shiraz, una città dell’Iran meridionale, il 12 ottobre 2022. Nel febbraio dello scorso anno era stato condannato a cinque anni di reclusione per «cospirazione contro la Repubblica islamica», con l’accusa di aver incitato delle proteste sindacali (accuse sempre respinte e considerate pretestuose dai suoi familiari). Grondeau aveva trascorso un periodo iniziale di detenzione nel carcere di Evin a Teheran, lo stesso in cui era stata detenuta la giornalista Cecilia Sala. Successivamente era stato trasferito a Shiraz, e poi a ottobre era stato nuovamente portato a Evin. Altri due cittadini francesi, Cécile Kohler e il suo compagno Jacques Paris, sono attualmente detenuti in Iran con l’accusa di spionaggio.

– Leggi anche: La serie tv che sta facendo arrabbiare l’Islam sciita