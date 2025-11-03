È morta l’attrice Diane Ladd: aveva 89 anni

È morta l’attrice Diane Ladd: lo ha fatto sapere sua figlia, l’attrice Laura Dern.

Ladd aveva 89 anni: nel corso della sua carriera aveva recitato più volte a fianco della figlia e aveva ricevuto tre candidature all’Oscar per la miglior attrice non protagonista per i film Alice non abita più qui di Martin Scorsese(1974), in cui interpretava la cameriera Flo, Cuore selvaggio di David Lynch (1990), per il ruolo di Marietta Fortune, e Rosa Scompiglio e i suoi amanti, diretto da Martha Coolidge (1991), per il ruolo di Mamma Hillyer.