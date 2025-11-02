23 persone sono morte in un incendio apparentemente accidentale in un supermercato in Messico

Nella città messicana di Hermosillo, nello stato nordoccidentale di Sonora, 23 persone sono morte e 12 sono state ferite a causa di un incendio seguito da un’esplosione in un supermercato della catena Waldo. L’ufficio del procuratore generale ha detto che l’ipotesi più accreditata al momento è che si sia trattato di un incidente, e che è esclusa quella di un attentato o di un attacco diretto contro i civili. Non è chiaro però cosa possa averlo causato, e il governatore dello stato Alfonso Durazo ha detto che è stata aperta un’indagine. Il 2 novembre in Messico è il Dìa de los muertos, una festività particolarmente sentita: il comune di Hermosillo ha sospeso ogni evento in solidarietà con le vittime dell’incidente.