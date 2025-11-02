In Francia Shein è stata denunciata per la vendita di una bambola sessuale con fattezze infantili

In Francia Shein, l’ecommerce cinese noto per i prezzi molto bassi e la qualità scadente, è stato denunciato per la vendita di bambole sessuali con fattezze infantili. A segnalarle alla procura di Parigi è stata la DGCCRF, cioè la Direzione generale sulla concorrenza, sul consumo e sulle truffe, sostenendo che «la loro descrizione e categorizzazione sul sito lasciano pochi dubbi sulla natura pedopornografica del contenuto». Alla denuncia si è poi aggiunta anche l’Autorità di regolamentazione della comunicazione audiovisiva e digitale (Arcom).

Shein ha detto di aver ritirato immediatamente l’annuncio della bambola dal sito, e che sta approfondendo le responsabilità dell’accaduto e controllando che non ci siano altri prodotti simili in vendita. In Europa Shein è stata spesso accusata e multata per pratiche commerciali e promozionali ingannevoli. All’inizio di ottobre aveva annunciato che aprirà a Parigi il suo primo negozio fisico.