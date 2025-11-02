Altre due persone sono state trovate morte dopo la valanga sulla Cima Vertana, in Alto Adige

Domenica sono stati trovati morti due escursionisti che risultavano dispersi da sabato, dopo una valanga sulla Cima Vertana, nel massiccio dell’Ortles-Cevedale in Alto Adige. Erano due turisti tedeschi, padre e figlia di 17 anni. Il numero delle vittime della valanga sale così a cinque: sabato sera infatti erano già state trovate morte tre persone, una donna e due uomini, a loro volta di nazionalità tedesca. Le operazioni di ricerca erano state sospese nella notte e sono riprese domenica mattina.