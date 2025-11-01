Tre persone sono morte a causa di una valanga sulla Cima Vertana, in Alto Adige

Sabato tre persone, una donna e due uomini, sono morte a causa di una valanga sulla Cima Vertana, nel massiccio dell’Ortles-Cevedale in Alto Adige. Secondo l’agenzia di stampa AGI, che ha sentito il soccorso alpino, sarebbero tutte di nazionalità tedesca. La valanga ha coinvolto altri quattro escursionisti: due sono feriti e sono stati portati in salvo, gli altri risultano ancora dispersi. Le operazioni di ricerca sono ancora in corso.