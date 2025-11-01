Due persone sono state uccise in una sparatoria sull’isola di Creta, in Grecia: ci sono 6 feriti

Sabato due persone, un uomo di 39 anni e una donna di 56, sono state uccise in una sparatoria nel villaggio di Vorizia, nella parte centromeridionale dell’isola greca di Creta. Nella stessa sparatoria sono rimaste ferite sei persone. Due di loro, entrambi uomini, sono ricoverati in ospedale sotto sorveglianza: la polizia non esclude un loro eventuale coinvolgimento nell’accaduto.

Secondo quanto scrivono i media locali, l’episodio sarebbe legato a una faida tra due famiglie della zona, in contrasto da tempo per questioni di proprietà e utilizzo dei terreni. Nella notte tra venerdì e sabato una bomba era esplosa in una casa in costruzione appartenente a una delle due famiglie, senza causare feriti.