Alcuni giornali aprono con articoli inerenti alla separazione delle carriere dei magistrati, approvata giovedì in Senato nell’ambito della riforma costituzionale della giustizia promossa dal governo di Giorgia Meloni. In particolare alcuni dedicano spazio al referendum confermativo promosso da partiti di maggioranza e opposizione, che molto probabilmente si terrà a giugno 2026 (dato che la legge non è stata approvata con una maggioranza sufficiente a farla entrare subito in vigore). Altri giornali invece dedicano ancora spazio alla mancata approvazione del progetto per il ponte sullo Stretto di Messina da parte della Corte dei Conti, che è avvenuta mercoledì scorso e in questi giorni ha generato parecchie polemiche. La principale notizia di esteri riguarda invece il Venezuela e lo scontro in corso con l’amministrazione di Donald Trump, che da tempo sta portando avanti delle contestate operazioni militari contro il narcotraffico nelle acque internazionali nel mar dei Caraibi.