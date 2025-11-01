La Cina ha detto che allenterà il divieto alle esportazioni verso i paesi europei dei semiconduttori dell’azienda Nexperia

Sabato il ministro cinese del Commercio ha detto che allenterà il divieto alle esportazioni di semiconduttori verso i paesi europei che aveva imposto per via di una controversia con il governo dei Paesi Bassi. Qualche settimana fa infatti il governo nederlandese aveva preso eccezionalmente il controllo dell’azienda di semiconduttori Nexperia, indirettamente di proprietà del governo cinese. Lo aveva fatto invocando una questione di sicurezza nazionale ed europea, nel timore che la Cina potesse usare l’azienda per limitare la fornitura di questi componenti, indispensabili per molti prodotti elettronici.

In particolare Nexperia è specializzata nei semiconduttori per le auto, ed è una delle aziende più importanti del settore. I semiconduttori, insieme alle terre rare, sono tra i componenti su cui la Cina ha un sostanziale monopolio, che da anni usa come arma negoziale verso i paesi occidentali, che ne sono dipendenti. Il 70 per cento della produzione europea di Nexperia viene mandato in Cina per la lavorazione finale: i prodotti finiti poi vengono esportati di nuovo verso i paesi europei, e la Cina aveva vietato del tutto queste vendite, creando molta preoccupazione tra le aziende automobilistiche europee.

Con la dichiarazione di sabato il governo cinese ha detto che concederà esenzioni: è una formulazione molto vaga ma dovrebbe significare che riprenderanno le esportazioni dei componenti Nexperia verso i paesi europei. Secondo il Wall Street Journal rientra nell’accordo trovato tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e quello cinese Xi Jinping, in cui il primo si è impegnato a ridurre i dazi.

