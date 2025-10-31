Aegean Airlines diventerà la prima compagnia aerea europea a fare voli diretti verso Baghdad

Dal 16 dicembre Aegean Airlines, la principale compagnia aerea greca, opererà voli diretti tra Atene e Baghdad, la capitale dell’Iraq: sarà la prima compagnia aerea dell’Unione Europea a connettere Baghdad a una città europea con un volo diretto. Al momento se si vuole volare verso Baghdad dai paesi dell’Unione Europea è necessario fare uno scalo, solitamente in Turchia.

Aegean Airlines offre già voli diretti per Erbil, una città nel nord dell’Iraq, ma fino a questo momento aveva evitato di volare su Baghdad, ritenendo che non fosse sufficientemente sicura, dal momento che in Iraq sono ancora attivi diversi gruppi terroristici. Il ministro degli Esteri greco, Giorgos Gerapetritis, ha detto che l’avvio di un volo diretto tra Baghdad e Atene rafforzerà le relazioni tra i due paesi, che riguardano alcuni progetti di cooperazione economica e negli ultimi anni sono diventate più strette.