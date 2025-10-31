La Guardia di Finanza ha sequestrato azioni per 1,2 miliardi di euro alla holding che ha la maggioranza del Gruppo Campari

La Guardia di Finanza ha sequestrato alla holding lussemburghese Lagfin azioni per un valore di oltre 1,2 miliardi di euro del gruppo Davide Campari Milano, una delle più importanti società di bevande alcoliche e analcoliche al mondo, di cui detiene la maggioranza. È un sequestro preventivo, disposto nell’ambito di un’indagine della procura di Monza per evasione fiscale. La procura contesta a Lagfin il mancato versamento di una tassa che per i pm la holding avrebbe dovuto al fisco italiano per un’operazione che risale al 2018.