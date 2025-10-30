Nel terzo trimestre del 2025 l’economia italiana non è cresciuta

Secondo le stime preliminari dell’ISTAT, nel terzo trimestre del 2025 il Prodotto Interno Lordo (PIL) dell’Italia è rimasto invariato: significa che l’economia italiana non è cresciuta rispetto al trimestre precedente. Il dato italiano è inferiore alla media registrata dai paesi che usano l’euro, che nello stesso periodo sono cresciuti in media dello 0,2 per cento rispetto al trimestre precedente.

È il secondo trimestre in cui l’economia italiana non cresce: nello scorso trimestre l’ISTAT aveva registrato addirittura una contrazione dello 0,1 per cento. L’ISTAT ipotizza che la mancata crescita sia dovuta a un periodo negativo per il settore industriale. Rispetto al terzo trimestre dello scorso anno, invece, l’economia italiana è cresciuta dello 0,4 per cento.