Migliaia di siti in tutto il mondo, compreso quello di Poste Italiane, hanno problemi di funzionamento e connessione

Migliaia di siti in tutto il mondo hanno da qualche ora dei problemi di funzionamento e connessione. I disservizi sembrano essere stati causati da problemi legati a Azure, la piattaforma di cloud di Microsoft, e in particolare al Domain Name System, il sistema che traduce in codice numerico l’indirizzo di una pagina a cui un utente vuole accedere. Azure viene utilizzata da migliaia di servizi pubblici e privati: fornisce infrastrutture per archiviazione dati, autenticazione, intelligenza artificiale, reti e server. Fra i siti colpiti ci sono Poste Italiane, Microsoft 365, Teams, Xbox Live, Minecraft e numerosi altri.

Microsoft ha fatto sapere che «l’indagine sui fattori che hanno contribuito all’incidente e sulle azioni di ripristino aggiuntive è ancora in corso» e che non è ancora possibile fornire un orario per la risoluzione dei problemi: ha comunque garantito che le comunicazioni ufficiali saranno aggiornate ogni mezz’ora o non appena ci saranno novità.