Un pullman di studenti si è scontrato con un’auto in provincia di Treviso: cinque ragazzi sono feriti e l’automobilista è morto

Martedì mattina nel comune di Oderzo, in provincia di Treviso, un pullman con a bordo una cinquantina di studenti si è scontrato frontalmente con un SUV: l’automobilista, un uomo di 85 anni con la patente scaduta, è morto, e 12 ragazzi sono stati portati in ospedale per cure e accertamenti (5 hanno subìto delle contusioni). Anche l’autista del pullman è stato lievemente ferito e ricoverato.

L’incidente è avvenuto nella frazione di Piavon, dopo una curva: sembra che l’auto sia finita sulla corsia opposta, da cui stava arrivando il pullman, forse per un malore del conducente. Il pullman non è riuscito a evitare lo scontro, dopo il quale i due mezzi sono finiti fuori strada, uno a destra e uno a sinistra. Il pullman si è rovesciato, e l’autista ha dovuto far uscire i passeggeri dalla botola di emergenza sul tetto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi medici e i vigili del fuoco, oltre a carabinieri e polizia locale.

Il pullman era partito alle 6:30 da San Donà di Piave ed è destinato principalmente agli studenti che vanno a scuola a Oderzo.