In Australia una donna è morta dopo che la crociera su cui viaggiava se l’è dimenticata su un’isola

In Australia una donna di 80 anni è stata trovata morta su un’isola dove era rimasta sola dopo un’escursione della crociera su cui stava viaggiando. Il corpo della donna è stato recuperato domenica dalla polizia dopo varie ore di ricerca: la donna si era persa il giorno prima, sabato, durante un’escursione sulla Lizard Island, un’isola nella parte nord orientale dall’Australia. Al momento non si sa né perché la donna non sia tornata a bordo, né perché sia morta.

Dopo l’escursione terminata nel tardo pomeriggio la nave, gestita dalla società australiana Coral Expeditions, è ripartita senza la donna, la cui mancanza è stata notata solo intorno alle 21 ora locale, quindi dopo alcune ore. A quel punto il comandante della nave ha avvisato la polizia, che ha avviato le ricerche sull’isola, ed è tornato indietro.

La nave può ospitare fino a 120 ospiti, è costruita per raggiungere anche le zone più remote dell’Australia ed è equipaggiata con gommoni per portare i crocieristi in escursione.