La Federazione calcistica turca ha scoperto che molti arbitri professionisti scommettevano sulle partite
La Federazione calcistica turca ha detto che un’indagine interna ha scoperto che 371 su 571 arbitri delle leghe professionistiche del paese avevano un conto presso una società di scommesse, e tra questi 152 scommettevano attivamente, cosa vietata dal regolamento. La Federazione ha detto che punirà gli arbitri e i guardalinee che hanno fatto scommesse: è prevista una squalifica dall’arbitraggio fra i 3 e i 12 mesi.
La partecipazione alle scommesse di persone coinvolte negli sport professionistici è sempre considerata problematica, e anche i regolamenti di UEFA e FIFA (rispettivamente la federazione europea e quella mondiale del calcio) proibiscono espressamente di scommettere. Il presidente della federazione turca Ibrahim Haciosmanoglu ha detto che tra le persone coinvolte ci sono 7 arbitri e 15 guardalinee appartenenti al livello arbitrale più alto, che una persona ha scommesso 18.227 volte e che 42 arbitri hanno scommesso su più di mille partite.
Il calcio in Turchia è molto seguito: il campionato turco non è considerato tra i migliori in Europa, ma ci giocano alcune squadre molto prestigiose e ricche. La Turchia organizzerà insieme all’Italia gli Europei maschili di calcio nel 2032.